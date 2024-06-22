В финале украинки проиграли лишь одно очко соперницам из Франции.

Пятый день соревнований на чемпионате Европы по фехтованию в швейцарском Базеле принес вторую награду сборной Украины. Вице-чемпионство на последнем перед Олимпиадой-2024 старте оформила команда украинских саблисток в составе Ольги Харлан, Алины Комащук, Елены Кравацкой и Юлии Бакастовой, сообщает сайт Федерации фехтования Украины.

Там отметили, что это 14-я командная награда для нашей женской сабли в истории чемпионатов Европы.

Что касается самого финального противостояния, то украинки были близки к победе: наши девушки вели в счете 44:42, но Харлан не смогла дожать свою соперницу и пропустила 3 укола подряд. Поэтому поединок завершился со счетом 44:45.

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Спортсмены могут погибнуть от жары во время проведения Олимпиады-2024 в Париже. Об этом говорится в отчете Британской ассоциации устойчивого спорта под названием "Огненные кольца".

В нем отмечается, что через несколько лет проведение олимпийских игр может стать невозможным.

Также УНИАН сообщал, что украинские атлеты получили инструкции, как вести себя с россиянами и белорусами на Олимпиаде. В частности, надо как можно больше дистанцироваться от "нейтральных" участников, не фотографироваться с ними и не разговаривать.

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