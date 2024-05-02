Необходимо как можно больше дистанцироваться от "нейтральных" участников, не фотографироваться с ними и не разговаривать.

Национальный олимпийский комитет Украины и Минмолодежьспорта Украины разработали рекомендации для украинских атлетов по контакту с так называемыми "нейтральными" спортсменами из России и Беларуси в рамках Олимпиады-2024 в Париже, которая пройдет с 26 июля по 11 августа. Соответствующий документ обнародован на сайте Национального олимпийского комитета Украины.

Отмечается, что рекомендации разработаны с целью уберечь украинских атлетов от провокационных ситуаций и способствовать безопасности представителей официальной делегации национальной сборной команды Украины на Игры в Париже. В документе выписаны основные позиции, которых рекомендуется придерживаться украинским спортсменам, тренерам, членам официальной делегации и другим лицам, которые будут находиться на территории Французской Республики во время Олимпиады-2024.

В частности, украинцам рекомендовано воздерживаться от прямых контактов с представителями России и Беларуси, информировать высшее должностное лицо и руководство делегации о попытках провокационных действий со стороны представителей этих двух стран.

Видео дня

Желательно дистанцироваться от белорусских и российских спортсменов как во время соревнований, так и вне их. Не реагировать на контент "нейтральных" участников, не участвовать в совместных пресс-конференциях, прямых эфирах, не делать совместные фото, видео и тому подобное.

Украинцам рекомендуется придерживаться минимальных требований относительно правил участия в соревнованиях рядом с "нейтральными" представителями РФ и Беларуси, по возможности максимально дистанцироваться от них во время награждения и тому подобное. Надо сообщать высшим должностным лицам и руководству делегации о нарушениях условий допуска "нейтральных" спортсменов.

Если спортсмен является сотрудником ВСУ, МВД или других военных формирований Украины, кроме указанных рекомендаций, должны придерживаться советов соответствующих органов.

Обнародованные рекомендации также распространяются на контакты с лицами, которые поддерживают вторжение РФ в Украину и могут использовать определенные ситуации с целью соответствующей пропаганды.

Спортсмены из РФ и РБ на Олимпиаде

Как сообщал УНИАН, Олимпиада в Париже (Франция) пройдет с 26 июля по 11 августа 2024 года. Согласно решению МОК, Россия и Беларусь как государства не могут участвовать в играх, но их атлетам разрешили выступать на соревнованиях.

Россияне и белорусы смогут выступать только в личных стартах, команды не будут допущены. Национальная символика России и Беларуси будет запрещена - это касается гимна, флага и других атрибутов.

В то же время легендарный хоккеист, двукратный обладатель Кубка Стэнли и олимпийский чемпион Доминик Гашек заявлял, что позволить российским спортсменам участвовать в Олимпиаде - это то же самое, если бы мы послали им тысячу самолетов и тысячу танков. По его словам, благодаря такому решению Россия получила прекрасную возможность продвигать свою пропаганду.

Вас также могут заинтересовать новости: