По его словам, благодаря этому решению МОК Россия получила прекрасную возможность продвигать свою пропаганду.

Легендарный хоккеист, двукратный обладатель Кубка Стэнли и олимпийский чемпион Доминик Гашек прокомментировал допуск российских и белорусских спортсменов в нейтральном статусе к Олимпиаде-2024 в Париже.

По словам легенды хоккея, российские власти делают все, чтобы вернуть российских спортсменов на международную арену.

"Конечно, в этом задействованы деньги, но всегда нужно спрашивать себя, что стоит больше - миллиарды долларов или человеческая жизнь", - отметил Гашек в интервью телеканалу "Суспільне Культура".

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По его словам, благодаря решению Международного Олимпийского комитета о допуске спортсменов из РФ и Беларуси на Олимпиаду Россия получила прекрасную возможность продвигать свою пропаганду.

"Это худшее возможное решение. Это огромные усилия российского правительства, Путина, всех остальных, чтобы вернуть россиян. Вы не представляете сколько это, если конвертировать это в деньги. Это десятки или сотни миллиардов долларов", - сказал он.

Он подчеркнул, что это просто невероятный толчок для российской пропаганды.

"Позволить российским спортсменам участвовать в Олимпиаде - это то же самое, если бы мы послали им тысячу самолетов и тысячу танков, а может даже больше", - подчеркнул Гашек.

Российские спортсмены на Олимпиаде в Париже

Как сообщал УНИАН, Олимпиада в Париже (Франция) пройдет с 26 июля по 11 августа 2024 года. Согласно решению МОК, Россия и Беларусь как государства не могут участвовать в играх, но их атлетам разрешили выступать на соревнованиях.

Россияне и белорусы смогут выступать только в личных стартах, команды не будут допущены. Национальная символика России и Беларуси будет запрещена - это касается гимна, флага и других атрибутов.

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