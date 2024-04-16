Торжественная церемония состоялась в Древней Олимпии, огонь пронесут 5000 км до Парижа.

В Греции торжественно зажгли олимпийский огонь для летних Игр 2024 года, которые состоятся в Париже. Церемония состоялась у руин храма Геры в Древней Олимпии, где в 776 году до нашей эры состоялась первая Олимпиада, информирует Euronews.

По традиции, огонь зажгли одетые в длинные плиссированные платья актрисы, изображавшие древнегреческих жриц.

"Однако из-за того, что во вторник на Пелопоннесе было пасмурно, олимпийский факел пришлось зажечь не непосредственно от солнечных лучей, как обычно, а от огня, полученного таким образом накануне, на генеральной репетиции. Он сутки горел внутри древнегреческой амфоры", - говорится в статье.

Отмечается, что путь огня в Париж займет более 5 тысяч километров. Сначала его пронесут в Афины, где 26 апреля передадут организаторам парижской Олимпиады. Затем в афинском порту Пирей факел погрузят на судно, построенное в 1896-м году - в год проведения первых современных Игр. Ожидается, что 8 мая он прибудет во французский Марсель.

"Первым факелоносцем стал чемпион Олимпиады в Токио по академической гребле Стефанос Дускос, затем эстафету подхватила олимпийская чемпионка по плаванию Лор Маноду, а после нее - заместитель председателя Еврокомиссии по вопросам защиты европейского образа жизни Маргаритис Схинас", - сообщает издание.

Олимпиада-2024 - последние новости

Церемонию открытия Олимпиады-2024 в Париже могут отменить из-за угрозы терактов. Почти через неделю после масштабного теракта в Москве французская разведка была обеспокоена вероятностью массового терроризма во Франции, сообщило Europe 1.

По данным издания, французская контрразведка опасается возвращения массового терроризма во Францию, осуществляемого с использованием боевого оружия или таранов транспортных средств.

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