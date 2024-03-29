Французская разведка очень обеспокоена возможным возвращением массового терроризма с использованием военного оружия.

Спустя почти неделю после теракта в Москве французская разведка обеспокоена вероятностью массового терроризма во Франции. Как пишет Europe 1, в четверг, 28 марта, глава МВД Франции Жеральд Дарманен должен был обсудить с представителями спецслужб вопрос церемонии открытия Олимпийских игр.

По данным издания, террористическая угроза на территории Франции "очень высока".

"Французская контрразведка опасается возвращения массового терроризма во Францию, совершаемого с использованием боевого оружия или таранов транспортных средств… Контртеррористическая служба хочет максимально избежать сценария скоординированной атаки в день церемонии открытия Олимпийских игр перед камерами со всего мира", - говорится в сообщении.

Видео дня

Отмечается, что нынешний формат речного парада спортсменов на Сене "представляет слишком много рисков, чтобы его можно было оставить как есть".

"Мы должны перейти к плану Б", - сказал изданию источник в разведке.

В спецсслужбах также отмечают, что за прошедшую неделю наблюдалось активное движение среди граждан Центральной Азии, за которыми они обычно следят, поэтому французская разведка решила массово направить внимание на граждан Туркменистана, Кыргызстана и Казахстана.

Олимпиада 2024 в Париже - последние новости

Ранее Международный олимпийский комитет допустил российских и беларуских спортсменов на Олимпиаду-2024 в нейтральном статусе. В МОК утверждал, что к участию в ОИ-2024 допустят "очень ограниченное число спортсменов".

В то же время российские и беларуские спортсмены не будут участвовать в церемонии открытия Олимпиады в Париже. Их медали, в случае побед, не появятся в общем зачёте Олимпийских игр, а награждение будет проходить под музыку без слов.

Вас также могут заинтересовать новости: