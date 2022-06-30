Экс-глава Формулы-1 Берни Экклстоун выразил поддержку кровавому диктатору Путину.

Формула-1 опубликовала официальное заявление в ответ на скандальные высказывания Берни Экклстоуна о войне в Украине, которую развязала РФ.

Накануне британский бизнесмен публично поддержал президента России Владимира Путина и раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского.

"Комментарии, сделанные Берни Экклстоуном, являются только его личным взглядом, и они очень резко контрастируют с позицией современных ценностей нашего спорта", - сказано в официальном заявлении.

Напомним, война в Украине началась рано утром 24 февраля, когда РФ приступила к масштабному вторжению. Украинское сопротивление российской агрессии продолжается уже 127-й день.

Формула-1 в первые же дни войны осудила агрессию РФ и объявила об отмене Гран При России.

Берни Экклстоун: что известно