Формула-1 опубликовала официальное заявление в ответ на скандальные высказывания Берни Экклстоуна о войне в Украине, которую развязала РФ.
Накануне британский бизнесмен публично поддержал президента России Владимира Путина и раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского.
"Комментарии, сделанные Берни Экклстоуном, являются только его личным взглядом, и они очень резко контрастируют с позицией современных ценностей нашего спорта", - сказано в официальном заявлении.
Напомним, война в Украине началась рано утром 24 февраля, когда РФ приступила к масштабному вторжению. Украинское сопротивление российской агрессии продолжается уже 127-й день.
Формула-1 в первые же дни войны осудила агрессию РФ и объявила об отмене Гран При России.
Берни Экклстоун: что известно
- Берни Экклстоун - крупный британский предприниматель. Он руководил Формулой-1 с 1978 по 2017 год, после чего его уволили.
- Его руководство Формулой-1 отмечалось коррупционными скандалами, уголовными расследованиями и судебными делами из-за связей с политиками с криминальной подоплекой.
- В своих интервью бизнесмен не раз хвалил режимы Адольфа Гитлера и Владимира Путина.
- В октябре 2014 года он присутствовал на первом российском Гран-при в Сочи и наблюдал за гонками из одной ложи с Путиным.
- В 2019 году Экклстоун заявлял, что хотел бы, чтобы Путин захватил Европу.