Берни Экклстоун обвинил Зеленского в том, что не было ничего сделано для предотвращения войны.

Бывший руководитель Формулы-1 Берни Экклстоун оправдал преступления президента РФ Владимира Путина и раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского.

Британский бизнесмен обвинил Зеленского в том, что не было ничего сделано для предотвращения войны.

"Это не было преднамеренной войной. Посмотрите, как Америка вламливалась в другие страны, которые не имеют ничего общего с Америкой. Я совершенно уверен, что если бы Украина хотела правильно выйти из ситуации, она могла бы это сделать. Если подумать, нашему другу в Украине (Зеленскому – прим.) было намного проще это все остановить. Зеленский раньше был комиком, и, судя по всему, намерен продолжать эту профессию, потому что если бы он подумал и приложил достаточно усилий для разговора с Путиным и выслушал бы его, то мог бы что-то изменить. Уверен, что если бы Украина хотела выйти из этой ситуации должным образом, то сделала бы этоь", – приводит слова Экклстоуна Mirror.

В 2019 году Экклстоун заявлял, что заслонил бы своего Путина, если бы кто-то собирался его застрелить, ведь он "хороший парень". У экс-главы Формулы-1 спросили, испытывает ли он те же чувства сейчас в связи с войной в Украине, которую начала РФ.

"Я по-прежнему готов принять пулю за Владимира Путина. Он первоклассный человек.

Он посчитал свои действия правильными и считал, что сделает лучше для России. К сожалению, он, как и многие другие деловые люди, время от времени совершает ошибки. Но когда ты ошибаешься, то должен сделать все, чтобы исправить это. Вероятно, он и сам думает об этом. Не стоит ему напоминать. Уверен, что он жалеет о затеянном", - заявил Экклстоун.

Также Экклстоун прокомментировал расторжение соглашения между Формулой-1 и Гран-при России, а также отстранение российских спортсменов.

"Сейчас я ничего не решаю, но не уверен, что разорвал бы контракт, и уж точно не стал бы отстранять российских атлетов, в том числе и гонщиков, это неправильно. Они не вовлечены в ситуацию и не должны получать наказание", - резюмировал Экклстоун.

Напомним, война в Украине началась рано утром 24 февраля, когда РФ приступила к полномасштабному вторжению. В этот же день знаменитый гонщик Формулы-1 Себастьян Феттель заявил, что будет бойкотировать Гран-при России из-за военной агрессии РФ. Немец стал первым гонщиком, кто сделал это. Позже Формула-1 объявила об отмене Гран При России.

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