Мексиканский гонщик присоединился к команде в конце 2020 года.

Пилот Формулы-1 Серхио Перес продлил контракт с командой Red Bull. Об этом сообщила сама команда в соцсети Х.

"Мы рады сообщить, что Серхио Перес подписал продление своего существующего контракта на два года", – говорится в сообщении.

Мексиканский гонщик присоединился к команде в конце 2020 года. В сезоне 2021 года он занял 4 место в чемпионате. В сезоне 2022 года Перес был третьим, а в 2023 году – вторым.

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В сезоне 2024 Перес трижды финишировал вторым, по одному разу – на 3, 4, 5 и 8 позициях. В восьмом гран-при сезона, которое проходило в Монако, Серхио Перес сошел с гонки еще в ее начале из-за серьезной аварии на трассе.

Кто из пилотов Формулы-1 будет выступать в 2025 году

Уже известно, что в составе команды Ferrari в следующем сезоне будет выступать британский семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон и гонщик из Монако – Шарль Леклер.

Red Bull имеет контракт с Серхио Пересом и действующим чемпионом мира – нидерландским пилотом Максом Ферстаппеном.

В команде Mercedes остается британец Джордж Рассел, который сейчас является напарником Хэмилтона. McLaren будут представлять британец Ландо Норрис и австралиец Оскар Пиастри.

Свои контракты с командами продлили пилот Aston Martin Фернандо Алонсо и гонщик Williams Алекс Албон. В то же время команда Sauber подписала на следующий сезон гонщика Haas Нико Хюлькенберга.

Судьба других гонщиков на следующий сезон пока неизвестна.

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