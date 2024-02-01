В сезоне-2024 легендарный пилот выступает за Mercedes.

Звезда "Формулы-1" и семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон покидает Mercedes. В 2025 году он присоединится к Ferrari.

Об этом сообщает Sky News. Хэмилтон подтвердил, что покидает Mercedes по окончании предстоящего сезона. Он провел в команде 11 лет. Официальное заявление ожидается позже.

"Я провел невероятные 11 лет в этой команде, и я очень горжусь тем, чего мы достигли вместе. Mercedes был частью моей жизни с 13 лет. Это место, где я вырос, поэтому решение уйти было одним из самых сложных решений, которые мне когда-либо приходилось принимать. Но настало подходящее время для меня, чтобы сделать этот шаг, и я рад принять новый вызов", – говорится в заявлении Хэмилтона.

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Ожидается, что 39-летний британец заменит в Ferrari Карлоса Сайнса. Его контракт завершается в конце 2024 года. В то же время другой пилот Ferrari Шарль Леклер недавно заключил новое долгосрочное соглашение с командой.

Льюис Хэмилтон: основные достижения

Льюис Хэмилтон – британский автогонщик, который считается одним из самых успешных пилотов в истории "Формулы-1". Он семь раз становился чемпионом мира, шесть из которых – как пилот Mercedes.

Хэмилтон начал свою карьеру в "Формуле-1" в 2007 году, подписав контракт с командой McLaren. Чемпионский титул Хэмилтон получал в 2008, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020 годах.

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