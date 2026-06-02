Костюк посвятила украинцам победу над Свитолиной и установила рекорд на 'Ролан Гаррос'

Украинская теннисистка Марта Костюк (15) впервые в карьере вышла в полуфинал турнира серии "Большой шлем", одержав победу в историческом украинском четвертьфинале "Ролан Гаррос-2026" над Элиной Свитолиной (7). Матч завершился со счетом 6:3, 2:6, 6:2, пишет Champion.

Встреча длилась 1 час 51 минуту и стала одной из самых эмоциональных на турнире, ведь впервые в истории "Ролан Гаррос" украинки играли между собой на стадии четвертьфинала.

Первый сет остался за Костюк. Она уверенно начала поединок, лучше действовала на приеме и сумела дожать ключевые геймы в конце партии – 6:3.

Во втором сете инициативу перехватила Свитолина. Опытная украинка изменила темп игры, начала активнее атаковать и заставила соперницу ошибаться. Этот отрезок остался за ней – 6:2, и счет в матче сравнялся.

Решающий сет стал самым напряженным. Начало партии прошло в равной борьбе с обменом брейками, однако дальше Костюк добавила стабильности и точности в ключевых розыгрышах. При счете 3:2 она полностью перехватила инициативу и до конца сета отдала сопернице лишь один гейм – 6:2.

Статистика матча

Эйсы: Костюк – 4, Свитолина – 0

Двойные ошибки: 3 у Костюк, 3 у Свитолиной

Реализованные брейки: 6 у Костюк, 5 у Свитолиной

Эмоции после матча

После победы Марта Костюк посвятила свой успех Украине и украинскому народу, подчеркнув сложные обстоятельства, в которых состоялся поединок:

"После исторического матча с Элиной хочу напомнить, что сегодня была тяжелая ночь. Я хочу посвятить этот поединок украинскому народу и его стойкости. Слава Украине!".

Теннисистка также отметила вклад Элины Свитолиной в развитие украинского тенниса: "Отдельно хотела бы отметить Элину и ее особый вклад в развитие украинского тенниса. Она является источником невероятного вдохновения для нас".

Кроме того, Костюк обратилась к болельщикам и подчеркнула, что это исторический момент в ее карьере:

"Это исторический день. После стольких лет в Туре, после сомнений, сложностей, после первого четвертьфинала – я в первом полуфинале Гранд-слема. Я до сих пор думаю, что до победы на Ролан Гаррос еще далеко. Но я надеюсь, что болельщики придут на полуфинал и поддержат меня".

Для Марты Костюк это первый в карьере выход в полуфинал турниров "Большого шлема", а также историческое достижение – она стала первой украинкой, которая дошла до этой стадии "Ролан Гаррос".

Ее победная серия теперь составляет 17 матчей.

Для Элины Свитолиной поражение стало завершением серии из 10 побед. Теннисистка в шестой раз играла в четвертьфинале парижского мейджора, но ни разу не смогла преодолеть эту стадию.

В полуфинале "Ролан Гаррос-2026" Костюк сыграет против "нейтральной" россиянки Мирры Андреевой (8).

Ранее украинские спортивные гимнастки София Краинская и Варвара Чубарова во время награждения юниорок на чемпионате Европы-2026 бойкотировали гимны России и Беларуси в ответ на снятие санкций с этих стран.

Напомним, после победы в матче первого раунда открытого чемпионата Франции 25 мая Марта Костюк расплакалась и сказала, что российская ракета едва не попала в дом ее родителей. Теннисистка показала фотографию разрушений на телефоне во время пресс-конференции.

