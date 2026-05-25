Теннисистка Костюк расплакалась на Ролан Гаррос из-за атаки россиян на Киев

Она не сдержала эмоций после того, как российские ракеты едва не попали в дом ее родителей.

Украинская теннисистка Марта Костюк расплакалась после победы в матче первого раунда Открытого чемпионата Франции и сказала, что российская ракета едва не попала в дом ее родителей.

Костюк показала фотографию разрушений на телефоне на пресс-конференции, указав на дом своих родителей среди дыма и огня, охвативших расположенный неподалеку жилой комплекс, пишет The Telegraph.

"Большую часть утра меня тошнило от одной мысли о том, что если бы ракета была на 100 метров ближе, у меня, вероятно, сегодня не было бы мамы и сестры", - прокомментировала Костюк.

Видео дня

"Было очень сложно так быстро все осмыслить и выйти на корт. Поэтому я очень рада, что сыграла первый матч, потому что не знаю, как бы все сложилось, если бы я, например, играла последней. Это тяжело, но я очень горжусь собой, что справилась и вышла во второй раунд", - сказала теннисистка.

Издание отметило, что на протяжении всего матча, в котором Костюк одержала победу над уроженкой России Оксаной Селехметевой со счетом 6-2, 6-3, ее мысли постоянно возвращались к едва не случившемуся с ее семьей в Киеве в ночь бомбардировки.

Удар по Киеву 24 мая

В ночь на 24 мая Россия запустила по Украине 90 ракет и 600 беспилотников, среди которых были 1 баллистическая ракета средней дальности, 2 аэробаллистические ракеты "Кинжал", 3 противокорабельные ракеты "Циркон", 30 баллистических ракет "Искандер-М/С-400", 54 крылатых ракеты "Х-101/Искандер-К/Калибр".

Количество пострадавших возросло до 78 человек, два человека погибли. Около 30 жилых домов повреждены или разрушены.

Вас также могут заинтересовать новости: