Украинка доигрывала матч с травмой.

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 32) завершила выступления на хардовом турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс (США), уступив первой ракетке мира Иге Свёнтек (Польша).

Как пишет издание sport.ua, в полуфинале престижных соревнований украинка в двух сетах проиграла Свьонтек за 1 час и 9 минут - 6:2, 6:1.

Отмечается, что после третьего гейма второго сета Костюк взяла медицинский тайм-аут. Судя по всему, украинку беспокоил большой палец на левой ноге.

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Костюк впервые сыграла в полуфинале на уровне соревнований WTA 1000.

В то же время второй полуфинал турнира завершился с неожиданным результатом. 9-я ракетка мира Мария Саккари (Греция) вышла в финал, обыграв Коко Гофф (США), которая занимает третью строчку в рейтинге WTA. Саккари одержала победу по результатам трех сетов - 4:6, 7:6 (7:5), 2:6.

Теперь Свьонтек и Саккари встретятся в финале турнира.

Ранее Костюк пробилась в полуфинал на турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллсе. В матче 1/4 финала украинка переиграла российскую теннисистку Анастасию Потапову (№33 WTA) со счетом 6:0, 7:5.

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