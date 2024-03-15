В матче 1/4 финала украинка переиграла российскую теннисистку Анастасию Потапову.

Украинская теннисистка Марта Костюк (№32 WTA) пробилась в полуфинал на турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллсе, где сыграет против первой ракетки мира Иги Свёнтек из Польши.

Как сообщает издание sport.ua, в матче 1/4 финала украинка переиграла российскую теннисистку Анастасию Потапову (№33 WTA) со счетом 6:0, 7:5. Это была третья встреча теннисисток и первая победа украинки. В 2023 году Марта проиграла этой сопернице в Майами (1:6, 3:6), а также в Бирмингеме (7:6, 5:7, 4:6).

Костюк после выхода в полуфинал поднялась на 26-е место в онлайн-рейтинге и больше ни одна теннисистка не может обойти её по итогам этой недели. Это означает, что Марта обновит личный рекорд в рейтинге, ранее она выше 28-го места не поднималась.

Видео дня

В случае выхода в финал Костюк поднимется на 20-е место, если возьмет титул - будет 16-й.

Во втором полуфинале между собой сразятся третья ракетка мира Коко Гофф и 9-й номер мировой классификации Мария Саккари.

Ранее Международная федерация тенниса разрешила российским и белорусским спортсменам участвовать в Олимпиаде в Париже в нейтральном статусе.

Вас также могут заинтересовать новости: