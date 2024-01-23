Коко Гауфф одолела Марту Костюк и вышла в 1/2 финала Открытого чемпионата Австралии.

Украинка Марта Костюк прекратила свои выступления на первом в этом году турнире серии Большого шлема - Australian Open-2024.

В 1/4 финала украинская теннисистка проиграла в трех сетах четвертой ракетке мира из США Коко Гауфф.

Поединок продлился 3 часа 9 минут. Марта Костюк выполнила две подачи навылет, допустила восемь двойных ошибок и реализовала 7 из 14 брейк-пойнтов.

Видео дня

Australian Open-2024. 1/4 финала

Марта Костюк (Украина) - Коко Гауфф (США) - 6:7 (6:8), 7:6 (7:2), 2:6

Костюк и Гауфф встретились во второй раз в карьере. Счет в личных встречах стал 2:0 в пользу американки.

В полуфинале Australian Open-2024 Коко сыграет против победительницы матча Барбора Крейчикова - Арина Соболенко.

Отметим, что Марта Костюк впервые в своей карьере играла в 1/4 финала турнира серии Большого шлема. Ранее лучшим результатом украинки был 4-й раунд на Ролан Гаррос в 2021 году.

Добавим, что борьбу за трофей на Australian Open-2024 продолжает продолжает Даяна Ястремская. В 1/4 финала украинская спортсменка сыграет против Линды Носковой из Чехии, которая 1/8 финала прошла Элину Свитолину.

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