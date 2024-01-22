Обе украинские теннисистки не являются фаворитками в своих парах.

Аналитики букмекерских контор выставили коэффициенты на матчи четвертьфинальной стадии Открытого чемпионата Австралии по теннису, согласно которым ни Марта Костюк, ни Даяна Ястремская не являются фаворитками в своих парах.

Об этом свидетельствуют данные специализированного портала BetExplorer, который выставил средние коэффициенты на основе котировок 15 ведущих букмекерских контор мира.

В частности, Ястремская проведет матч с 4-й ракеткой мира Кори Гауфф (США). И на победу украинки ставки принимаются из расчета 6,62 к 1, в то время как на американку – 1.11. В процентном соотношении это составляет, приблизительно, 87 к 13 в пользу американки.

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В свою очередь соперницей Костюк станет Линда Носкова (Чехия). Здесь аналитики контор выставили более равные коэффициенты – 1.46 на победу чешки против 2,72 на успех украинки. В процентном соотношении это выглядит как 66 на 34 в пользу Носковой.

Напомним, что в четвертьфинальных матчах Костюк накануне разгромила россиянку Марию Тимофееву – 6:2, 6:1, а сегодня Ястремская обыграла белоруску Викторию Азаренко – 7:6 (6), 6:4.

Матч ¼ финала Костюк – Гауфф состоится во вторник, 23 января, в 04.00 утра по Киеву. Игра Ястремская – Носкова пройдет в среду, 24 января. Время начала матча станет известно позднее.

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