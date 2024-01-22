В матче 1/8 финала украинка в двух сетах обыграла Викторию Азаренко.

В Мельбурне завершился матч 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии по теннису, в котором украинка Даяна Ястремская обыграла белоруску Викторию Азаренко.

Матч завершился победой украинки в двух партиях - 7:6 (6), 6:4.

Даяна проигрывала по ходу первой партии со счетом 3:5, но сумела сделать брейк и сравнять счет, переведя игру на тай-брейк, где уже добилась победы.

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Игра проходила в напряженной борьбе. где все решил один "лишний" брейк в пользу Ястремской - 5 против 4 у соперницы.. Украинка выиграла 67 процентов очков на первой подаче (51 - у Азаренко), но, лишь 45 - на второй (55 - у соперницы). Также Ястремская допустила 5 двойных ошибок (две - у соперницы), но выполнила 5 эйсов (4 - у Азаренко).

Ястремская впервые в карьере вышла в 1/4 финала турнира серии "Большого шлема". Ранее она доходила до 4-го раунда (1/8 финала) Уимблдонского турнира в 2019-м году.

На стадии четвертьфинала соперницей украинки будет Линда Носкова из Чехии, которая провела в матче 1/8 финала против Элины Свитолиной всего три гейма. При счете 0:3 украинка отказалась от продолжения борьбы из-за болей в спине.

Также в четвертьфинале сыграет Марта Костюк, которая накануне разгромно обыграла россиянку Марию Тимофееву - 6:2, 6:1.

Матч Костюк - Кори Гауфф состоится во вторник, 23 января. Игра Ястремская - Носкова пройдет в среду, 24 января.

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