Усик признался, что было самым трудным в поединке против Верховена

После боя украинский боксер похвалил соперника.

Нидерландский боксер Рико Верховен оказался трудным соперником для украинца Александра Усика, поскольку о его тактике боя и физических возможностях до сих пор практически ничего не было известно. Об этом Усик рассказал на пресс-конференции после боя.

По словам украинского бойцы, готовиться к поединку против Верховена было непросто, поскольку информации о нем именно как о боксере почти не было.

"В кикбоксинге это одно: он с руками, с ногами. А в боксе у него один поединок и пару раундов. Не было никакой информации, чтобы разобрать", - пожаловался Усик.

Видео дня

По словам украинца, Верховен оказался очень сконцентрированным, а его команда хорошо подготовилась.

Усик добавил, что ему нужно было "разгадать код" соперника, и это удалось сделать в 11-м раунде, когда прошел удар снизу.

"Нужно было разгадать тот код. И он пришел - 11-й раунд, снизу прилетело", - отметил боксер.

На слова о том, что бой могли остановить слишком рано, Усик ответил, что рефери как раз и нужен для защиты боксера от лишнего урона.

"Рефери - это человек, который поставлен в ринг для того, чтобы человек как можно меньше получил урона. Он принимает решение. Лучше некрасиво победить, чем красиво проиграть", - добавил украинец.

Поединок Усик - Верховен

Как писал УНИАН, в ночь на 24 мая в Египте у пирамид Гизы состоялся мегафайт между Александром Усиком и Рико Верховеном за титулы WBA, WBC и The Ring в сверхтяжелом весе.

Верховен имел значительное преимущество в габаритах и ​​больший вес, а сам бой проходил в напряженной и равной борьбе, где украинец долго уступал по судейским очкам.Но вВ 11-м раунде Усик сумел переломить ход поединка и отправил соперника в нокдаун после серии точных ударов.

Вас также могут заинтересовать новости: