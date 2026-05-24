'Рефери спас Рико': легенда бокса высказался о победе Усика

Бывший абсолютный чемпион мира в втором среднем весе Сауль Альварес прокомментировал поединок между Александром Усиком и Рико Верховеном, который состоялся в египетской Гизе. Мексиканец заявил, что не считает преждевременной остановку боя в 11-м раунде.
Как заявил Альварес в интервью Seconds Out, он не ожидал такого выступления от Верховена, однако поединок получился зрелищным и конкурентным.
"Очень хороший бой. Я не ожидал такого выступления от Рико, но это был великолепный поединок... Не думаю, что остановка была преждевременной. Я считаю, что рефери спас Рико", – сказал Альварес.
Усик – Верховен: главные новости
Напомним, Усик одержал победу техническим нокаутом в 11-м раунде главного боя вечера. При этом после десяти раундов в судейских записках была зафиксирована ничья.
Сам Верховен после поединка выразил несогласие с решением рефери остановить бой буквально перед финальным гонгом.
Для Усика эта победа стала 25-й в профессиональной карьере. Украинец остается непобедимым с момента дебюта на профи-ринге в 2013 году. На его счету 16 побед нокаутом, а также статус абсолютного чемпиона мира в тяжелом и супертяжелом весе.
Верховен, в свою очередь, является одним из самых известных кикбоксеров современности. Нидерландец удерживал чемпионский пояс Glory в тяжелом весе более 11 лет – 4220 дней подряд.