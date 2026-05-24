'Рефери спас Рико': легенда бокса высказался о победе Усика

Альварес считает, что рефери правильно остановил бой между Усиком и Верховеном в конце 11-го раунда, несмотря на недовольство голландца.

Бывший абсолютный чемпион мира в втором среднем весе Сауль Альварес прокомментировал поединок между Александром Усиком и Рико Верховеном, который состоялся в египетской Гизе. Мексиканец заявил, что не считает преждевременной остановку боя в 11-м раунде.

Как заявил Альварес в интервью Seconds Out, он не ожидал такого выступления от Верховена, однако поединок получился зрелищным и конкурентным.

"Очень хороший бой. Я не ожидал такого выступления от Рико, но это был великолепный поединок... Не думаю, что остановка была преждевременной. Я считаю, что рефери спас Рико", – сказал Альварес.

Видео дня

Усик – Верховен: главные новости

Напомним, Усик одержал победу техническим нокаутом в 11-м раунде главного боя вечера. При этом после десяти раундов в судейских записках была зафиксирована ничья.

Сам Верховен после поединка выразил несогласие с решением рефери остановить бой буквально перед финальным гонгом.

Для Усика эта победа стала 25-й в профессиональной карьере. Украинец остается непобедимым с момента дебюта на профи-ринге в 2013 году. На его счету 16 побед нокаутом, а также статус абсолютного чемпиона мира в тяжелом и супертяжелом весе.

Верховен, в свою очередь, является одним из самых известных кикбоксеров современности. Нидерландец удерживал чемпионский пояс Glory в тяжелом весе более 11 лет – 4220 дней подряд.

Вас также могут заинтересовать новости: