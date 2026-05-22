Чего ожидать от боя Усик - Верховен: The Ring проанализировал ключевые победы украинца

Кроме того, издание предсказало, кто может стать следующим соперником Усика.

Украинский боксер Александр Усик доминирует в супертяжелом весе с момента перехода в эту категорию в 2019 году. Об этом пишет профильное издание The Ring, напоминая путь украинца к этому статусу накануне его боя с Верховеном.

В этой категории издание отметило по две наиболее весомые победы над Тайсоном Фьюри, Энтони Джошуа и Даниэлем Дюбуа. Ведь благодаря этому Усик дважды закрепил свое имя как бесспорный чемпион в супертяжелом весе. На данный момент он является чемпионом по версиям The Ring, IBF, WBA и WBC, а также занимает 2-е место в рейтинге The Ring в категории "паунд-за-паунд"

Но следующий соперник Усика пришел из нетрадиционного направления – многолетний чемпион по кикбоксингу Рико Верховен попробует свои силы в кроссоверном поединке в субботу в Египте.

Также издание пишет, что Усик готовится провести "последние" бои в своей карьере. И самым достойным претендентом на следующий бой может стать временный чемпион WBC Агит Кабаел, занимающий 2-е место в рейтинге The Ring. Ведь этот бой мог бы принести большие доходы в Германии. Однако Усик не очень охотно идет на этот поединок.

Остальные претенденты имеют собственные проблемы

Издание также комментирует возможную встречу с Джошуа или Фьюри, которых Усик ранее уже дважды побеждал. Однако с Джошуа украинец уже стал близким другом. А Фьюри для этого боя должен сначала победить того самого Джошуа. Что касается Дюбуа, то этот поединок не пользуется спросом у зрителей.

Но в то же время у Усика есть еще варианты потенциальных поединков. Среди них – 21-летний "феномен нокаута" Мозес Итауму (14-0, 12 нокаутов) и Дэвид Бенавидес (32-0, 26 нокаутов). О втором Усика уже спрашивали СМИ, однако украинец уклонился от ответа, отметив, что он сейчас думает только о бое с Верхувеном. Тогда как промоутер Итаумы Фрэнк Уоррен считает, что у него под опекой будущий король своего веса, и настаивает на том, чтобы следующим соперником стал Усик.

Между тем сам Усик, как отметило издание, все чаще говорит о том, что повесит перчатки на гвоздь, поскольку в январе ему исполнится 40 лет. По словам украинского боксера, он уйдет на пенсию в течение ближайших 18 месяцев и в дальнейшем планирует сосредоточиться на тренерской работе, съемках в кино и ведении своих бизнесов.

"Я адекватно думаю о том, сколько я сделал, сколько осталось, и наслаждаюсь тем, что делаю сейчас. А потом я буду наслаждаться чем-то другим", – сказал Усик.

Бой онлайн в Украине будет транслировать платформа Киевстар ТВ.

Бой Усик – Верхувен: что известно

Напомним, поединок между Усиком и Верховеном состоится уже в субботу, 23 мая, в Египте. В этом бою украинец будет защищать свой титул чемпиона мира в супертяжелом весе. Этот бой также называют "необычным", поскольку соперником Усика станет человек, достигший максимальных вершин в своей дисциплине, а именно в кикбоксинге.

Сам Усик накануне поединка сказал, что его бой с Верховеном станет одним из трех последних в его карьере. Он также подчеркнул, что после ухода на пенсию не планирует возвращаться на ринг в статусе спортсмена.

