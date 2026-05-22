Необычный бой: Ring рассказал, чего ожидать от поединка Усик - Верховен

Украинский боксер является явным фаворитом в этом поединке.

Уже в эту субботу украинский боксер Александр Усик проведет бой, в котором будет защищать свой титул чемпиона мира в тяжелом весе в Египте во время турнира The Ring "Glory in Giza". Издание "The Ring" раскрыло, чего ждать от этого поединка.

Издание уже назвало этот бой не обычным, поскольку Усик отошел от своего привычного списка претендентов в тяжелом весе. Поскольку его соперником станет "Король кикбоксинга" Рико Верховен – человек, который был столь же доминирующим в своей дисциплине.

И хотя у Верховена есть только один бой в боксерской карьере – когда в 2014 году он нокаутом победил голландца Яноша Финфери, соперник Усика посвятил всю свою жизнь кикбоксингу, где остается непобедимым уже 11 лет.

"Несмотря на этот внушительный послужной список, мало кто верит в его шансы в боксерском поединке, где на кону будут стоять титулы The Ring и WBC, против одного из лучших тяжеловесов всех времен", – отмечает издание.

Чего ждать от боя Усик-Верховен

Накануне боя оба спортсмена высказались о предстоящей встрече. В частности, Усик указал на сложность анализа Верховена, поскольку тот провел большинство боев в своей карьере в другой дисциплине:

"Он провел только один боксерский поединок, но в кикбоксинге он не знает поражений уже много лет и, мягко говоря, имеет большой боевой опыт. Никогда нельзя знать о своем сопернике всего, даже если он провел много боев в боксе. Всегда есть что-то новое. Для меня это настоящий бой. Я готовился к нему так, как готовлюсь к любому серьезному поединку".

В то же время Верховен указал на свои физические преимущества над украинцем

"Моя сила в том, что я другой. Я думаю, он поднял бокс на другой уровень. Но я кикбоксер, поэтому думаю, это будет самая большая разница. И особенно с учетом разницы в весе: как только я его зацеплю, да, он это почувствует. Разница в весе составит не менее 20 кг. Я полностью понимаю всю ситуацию и динамику, в которой мы находимся. Он как будто непобедим. Какая прекрасная возможность для меня показать, что он не такой уж и непобедимый".

Издание отмечает ставки букмекеров на этот поединок. В них украинец является абсолютным фаворитом с коэффициентом 1/16. Это означает, что вероятность победы Усика превышает 94 процента. Тогда как коэффициент на победу Верховена у некоторых букмекеров составляет 14/1. Шанс ничьей традиционно еще меньше – 50/1.

Бой онлайн в Украине будет транслировать платформа Киевстар ТВ.

Что нужно знать накануне боя Усик-Верховен

Накануне боя украинский боксер Александр Усик намекнул на завершение своей профессиональной карьеры в ближайшие годы. По его словам, включая субботний поединок, он планирует провести еще три боя до выхода на пенсию. В то же время он подчеркнул, что когда он скажет, что уходит на пенсию – это решение уже будет окончательным.

Менеджер нидерландского кикбоксера Рико Верховена Карим Эрья накануне боя заявил, что его клиент имеет ряд преимуществ перед украинцем. В частности , он назвал отсутствие опыта в боксе одной из сильных сторон Верховена, ведь это привносит элемент неожиданности для соперников.

