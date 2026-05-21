'Сумасшедшие люди': Усик и Верховен рассказали о том, чего они ждут друг от друга

Александр Усик и Рико Верховен провели совместную пресс-конференцию накануне очного боя за звание чемпиона мира по боксу.

Как пишет Суспильне Спорт, Усик будет защищать боксерские пояса против "Короля кикбоксинга", который проведет второй профессиональный поединок в этом виде спорта - и первый с 2014 года.

"Я уважаю всех своих соперников, ведь я знаю, каково это. Те, кто занимается боксом, кикбоксингом, борьбой - это необыкновенные, хотя и сумасшедшие люди. Уважаю всех своих соперников, но это тяжелый вид спорта", - заявил Усик.

Отмечается, что Верховен перед возвращением в бокс освободил пояс чемпиона мира в кикбоксерском промоушене Glory и сразу получил шанс на чемпионство в боксе - в случае победы будет претендовать на титулы WBC и The Ring.

"Если посмотреть на весь мир, то мы больше рассматриваем то, чем отличаемся от других, вместо того, что у нас есть и чего мы можем достичь, что у нас общего. Мы с Усиком оба отцы; я люблю кикбоксинг, а он - бокс. Но мы оба любим бои", - отметил голландец, добавив:

"Он был абсолютным чемпионом в крузервейте, теперь - в тяжелом весе. Я уважаю любые чувства по отношению к сопернику. Знаю, на что нужно пойти и переступить, чтобы выйти на ринг".

Также спортсмены провели еще одну дуэль взглядов перед пресс-конференцией в Египте.

Бой онлайн в Украине будет транслировать платформа Киевстар ТВ.

Ранее Верховен заявил, что он не боится, что Усик во время поединка отправит его в нокаут, потому что голландец привык получать тяжелые удары в кикбоксинге.

Он подчеркнул, что выйдет на бой сосредоточенным и мотивированным. Кикбоксер уверен, что предыдущие соперники Александра использовали простые боксерские приемы и простую тактику.

