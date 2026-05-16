Первая ракетка Украины Элина Свитолина стала чемпионкой турнира WTA 1000 в Риме. В финале она обыграла американку Коко Гофф со счетом 6:4, 6:7, 6:2, сообщает "Суспильне".

Первый сет финального матча теннисистки начали с обмена брейками до счета 4:4. В решающих геймах Свитолина смогла перехватить инициативу и завершить сет победой со счетом 6:4.

Во втором сете теннисистки за 12 геймов сыграли вничью, после чего партия перешла в тай-брейк, где Гофф одержала победу и сравняла счет в матче.

Уже в третьем сете при счете 2:2 Свитолина выиграла четыре гейма подряд, реализовав два брейк-пойнта, и завершила матч со счетом 6:2 в свою пользу.

Для Свитолиной это уже 20-й титул на турнирах WTA в карьере. Всего украинские спортсменки выиграли четыре финала на турнирах WTA в 2026 году, два из них - на счету Свитолиной.

Победа Даяны Ястремской в турнире WTA 125

Кроме того, украинская теннисистка Даяна Ястремская стала победительницей турнира WTA 125 в Парме. Она вышла на финал против чешки Барборы Крейчиковой спустя два часа после победы над испанкой Джессикой Бузас Манейро.

Ястремская одержала победу в двух сетах - 6:3, 6:3. Для нее это вторая победа в карьере на уровне теннисных челленджеров и первый трофей с 2023 года.

Свитолина вернулась в ТОП-10 рейтинга WTA

Напомним, что Элина Свитолина вернулась в ТОП-10 рейтинга WTA. Ранее она показала лучший результат за карьеру на предыдущем Грандслеме - Australian Open.

За выход в полуфинал Australian Open теннисистка заработала в мировом рейтинге дополнительные 349 очков, благодаря чему ей удалось вернуться в ТОП-10.

