Элина Свитолина назвала свою миссию в матчах против россиянок

Светолина назвала матчи против россиянок своей личной миссией во время войны и источником мотивации.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина заявила , что матчи против российских спортсменок имеют для нее особое значение и являются личной миссией во время войны.

Как рассказала теннисистка в интервью "24 каналу", поединки с представительницами РФ становятся дополнительной мотивацией для прогресса и побед.

"Для меня это мотивация – подниматься еще выше в рейтинге и играть лучше, чтобы побеждать их. Это личный вызов. Во время войны играть против них и побеждать их – моя миссия на корте", – сказала Свитолина.

Напомним, что в феврале украинка дошла до финала турнира категории WTA 1000 Dubai, где уступила американке Джессике Пегуле. Турниры серии WTA 1000 считаются вторыми по престижности в женском теннисе после соревнований Большого шлема (отдельно стоит Итоговый турнир WTA).

На пути к финалу Свитолина одержала победу в напряженном трехчасовом полуфинале против Кори Гауфф. После матча она призналась, что силы продолжать борьбу ей придают мысли об Украине.

Впоследствии украинская теннисистка вернулась в топ-10 рейтинга WTA.

