Теннисистка Элина Свитолина вернулась в топ-10 рейтинга WTA впервые за пять лет

Украинская теннисистка Элина Свитолина вернулась в топ-10 рейтинга WTA (Женская теннисная ассоциация). Об этом говорится в обновленном мировом зачете WTA, который был обнародован 2 февраля 2026 года.

Как пишет "Суспільне Спорт", Свитолина показала лучший результат за карьеру на предыдущем Грандслеме - Australian Open. Тогда украинская спортсменка дошла до полуфинала, где уступила белоруске Арине Сабаленке в двух сетах.

За выход в полуфинал Australian Open теннисистка заработала в мировом рейтинге дополнительные 349 очков, благодаря чему ей удалось вернуться в топ-10.

"Последний раз Элина Свитолина была среди десятки лучших теннисисток мира еще в октябре 2021 года. А до того времени непрерывно входила в топ-10 в течение четырех лет. Более того: за период пребывания в десятке мирового рейтинга Свитолина входила в тройку лучших теннисисток мира - в 2017, 2018 и 2019 годах", - напомнили в издании.

Как писал УНИАН, ранее Элина Свитолина стала победительницей турнира WTA в Окленде. В финале ей удалось одолеть китайскую спортсменку Ван Синьюй. Известно, что финал в Окленде был 23-м в карьере Свитолиной, среди которых только четыре для нее оказались неудачными.

Также сообщалось, что украинская теннисистка разгромила бывшую россиянку Варвару Грачеву на старте турнира в Новой Зеландии. В первой партии Элина обыграла соперницу со счетом 6:3, а во второй - окончательно разгромила экс-россиянку, отдав всего один гейм - 6:1.

