Свитолина уступила первой ракетке мира в полуфинале Australian Open

Это ее первое поражение с начала года.

Украинская теннисистка Элина Свитолина в полуфинале турнира Australian Open-2026 уступила первой ракетке мира Арине Сабаленке - "нейтральной" теннисистке с белорусским паспортом.

Свитолина проиграла Сабаленке в двух сетах - 2:6, 3:6. В первой партии после счета 1:1 украинская теннисистка проиграла пять из шести следующих геймов.

Во втором сете Свитолина сначала вела в счете 2:0, однако не смогла удержать преимущество и проиграла – 3:6.

Видео дня

С начала 2026 года и Свитолина, и Сабаленка выиграли 10 матчей подряд и не проиграли ни одного. Элина уже в шестой раз встречается с Сабаленкой, до этого ей удалось выиграть только один матч.

Впрочем, для Свитолиной этот полуфинал стал лучшим результатом на Australian Open. После участия в турнире Элина поднялась на десятое место в live рейтинге WTA.

Australian Open-2026

Напомним, в четвертьфинале Australian Open-2026 Свитолина разгромила третью ракетку мира Коко Гофф и вышла в полуфинал, установив личный рекорд на турнире.

Элина стала второй украинкой, которая вышла в полуфинал австралийского мейджора. До этого это делала Даяна Ястремская (№ 28 WTA) в 2024 году.

Вас также могут заинтересовать новости: