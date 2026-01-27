Украинка Свитолина впервые в карьере вышла в полуфинал Australian Open

В полуфинале она сыграет против "нейтральной" теннисистки с беларуским паспортом Арины Сабаленко, которая сейчас является первой ракеткой мира.

Украинская теннисистка Элина Свитолина разгромила третью ракетку мира Коко Гофф в четвертьфинале Australian Open-2026. После победы первая ракетка Украины вышла в полуфинал, установив личный рекорд на турнире. Об этом пишет "Суспільне.Спорт".

Отмечается, что в предыдущем круге Открытого чемпионата Австралии первая ракетка страны одолела свою самую рейтинговую соперницу в этом году - седьмую ракетку мира "нейтральную" Мирру Андрееву.

Путевку в рекордный полуфинал Элина разыгрывала с другой теннисисткой из топ-10 мирового рейтинга Коко Гофф.

Поединок закончился победой Свитолиной в двух сетах и длился всего 59 минут. В первой партии Гофф выиграла всего один гейм, но провалила все свои подачи - 1:6. Во втором сете американка немного улучшила свою игру, однако все равно разгромно уступила - 2:6.

Australian Open. 1/4 финала

Элина Свитолина (Украина, 12) - Коко Гофф (3) - 2:0 (6:1, 6:2)

Свитолина в полуфинале сыграет против "нейтральной" теннисистки с беларуиским паспортом Арины Сабаленко, которая сейчас является первой ракеткой мира.

Как сообщает ВТУ, Элина стала второй украинкой, которая вышла в полуфинал австралийского мейджора.

До этого это сделала Даяна Ястремская (№ 28 WTA) в 2024 году. Тогда она проиграла китаянке Чжэн Циньвэнь (№ 25 WTA). Полуфинал закончился в двух сетах - 4:6, 4:6.

Свитолина в четвертый раз в карьере вышла в ½ финала турнира Grand Slam.

Победы Свитолиной

Ранее Свитолина стала победительницей турнира WTA 250, который состоялся в новозеландском Окленде. В финале украинке удалось одолеть китайскую спортсменку Ван Синьюй.

