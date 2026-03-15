Украинские паралимпийцы вошли в число лидеров по количеству медалей в Милане: сколько наград они завоевали

Украина вошла в тройку лучших стран мира по общему количеству медалей на зимних Паралимпийских играх-2026, проходивших в Италии. Наши спортсмены завоевали 19 наград в ожесточенной борьбе с сильнейшими сборными планеты, сообщается на официальном сайте Международного паралимпийского комитета (IPC) по итогам соревнований в Милане и Кортине-д'Ампеццо.

Сегодняшний день, 15 марта, последний день Паралимпиады, стал для Украины триумфальным: в общую копилку сборной добавлены две награды. Александра Кононова завоевала бронзу, показав невероятную скорость в лыжных гонках на 20 км свободным стилем. Александр Казик принес команде серебро. Его забег в классе спортсменов с нарушением зрения стал одним из самых напряженных моментов дня.

Общий результат сборной выглядит солидно: Украина везет домой три золотые, восемь серебряных и восемь бронзовых наград. В общем зачете по количеству золота мы заняли седьмое место. Однако по массовости успеха сине-желтые – среди абсолютных лидеров, войдя в тройку лидеров. Только Китай и США опередили нас по общему количеству призовых мест.

Китайцы доминировали на трассах. Они завоевали 15 золотых медалей и уверенно заняли первую строчку. США стали вторыми. В целом медали выиграли паралимпийцы из 27 стран мира.

Скандалы на Паралимпиаде в Италии

К сожалению, спортивные соревнования не обошлись без громких скандалов. Мы уже сообщали, что украинским спортсменам запретили использовать форму с изображением карты Украины. Паралимпийцам успели изготовить новую форму, которая была срочно доставлена автобусом в Италию, где находилась команда.

Также Национальный паралимпийский комитет и паралимпийская сборная Украины официально заявили о систематическом давлении на украинских спортсменов и тренеров со стороны представителей Международного паралимпийского комитета (МПК) и Оргкомитета Зимних Игр-2026 в Италии. В частности, организаторы требовали демонтировать украинский флаг с фасада здания, где размещена сборная, несмотря на то, что это традиционная практика, которая не вызывала замечаний на прошлых Играх. После двухдневных переговоров флаг разрешили вернуть.

