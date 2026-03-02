'Она политическая': украинским паралимпийцам запретили форму с картой страны

Им едва удалось успеть изготовить новую форму.

Украинским спортсменам запретили использовать форму с картой Украины на зимних Паралимпийских играх этого года. Об этом в интервью "Укринформу" сказал Валерий Сушкевич, президент Национального паралимпийского комитета Украины.

Отвечая на вопрос о том, в спортивной форме какого дизайна украинские паралимпийцы выйдут на соревнования, он рассказал, что для команды была подготовлена парадная форма.

"Международный Паралимпийский комитет сказал: "Нет, нет, нет – так не пойдет!" Мол, эта форма политическая. И сказали, что никто не допустит, чтобы мы вышли в такой форме. Эта форма была очень красивая, очень символичная и очень акцентированно "кричала" о том, что есть Украина в мире, в Европе, со всеми своими территориями без оккупации Россией", - подчеркнул Сушкевич.

Карта на форме

На уточнение, была ли на этой форме карта целостной Украины, президент Комитета объяснил, что она была "глобализована на форме".

"Ее делал известный наш дизайнер Виктор Анисимов, который делал форму для нас и на Паралимпиаду в Париже (летняя Паралимпиада-2024). Мы тогда вышли в форме, которая имела акценты военные, потому что там кроме желто-голубого был тот цвет, который есть у наших защитников на фронте. Нам его очень долго не утверждали, но мы пробили это тогда", - отметил Сушкевич.

Сейчас, отметил он, в этом вопросе они были более радикальны, ведь после Парижа с новой силой произошла "эскалация лояльности" к России. "То есть там уже сидят субъекты паралимпийского чиновничества, которые следят, чтобы не дать Украине заявить о себе, как о стране без оккупации, и что она будет бороться в такой форме против страны-агрессора", - сказал президент Национального паралимпийского комитета.

Срочное изготовление новой формы

Да, рассказал Сушкевич, им едва удалось успеть изготовить новую форму. Ее срочно автобусом везли в Италию, где уже находится вся команда.

"А могли одеть ребят и девушек еще здесь в форму, которая уже была готова, а нам ее запретили. Вот такая ситуация", - подчеркнул он.

Спортсменам из РФ и Беларуси разрешили соревноваться на Паралимпийских играх под национальными флагами - что известно

Как сообщал УНИАН, 17 февраля стало известно, что по решению Международного паралимпийского комитета шесть спортсменов из России и четыре из Беларуси смогут соревноваться под национальными флагами на Паралимпийских играх 2026 года, которые пройдут в Милане и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 15 марта.

Представитель комитета Крейг Спенс отметил, что этих спортсменов будут рассматривать так же, как и представителей "любой другой страны". Таким образом, они смогут выступать со своими флагами, носить национальные цвета и, при необходимости, "услышат свой государственный гимн на церемонии награждения".

Украина будет бойкотировать церемонию открытия XIV зимних Паралимпийских игр из-за участия в них россиян и белорусов. Кроме того, чешская делегация объявила о бойкоте церемонии открытия с целью выражения протеста против возобновления членства России и Беларуси.

