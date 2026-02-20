Украина будет бойкотировать церемонию открытия Паралимпийских игр, - заявление

Шесть спортсменов из России и четыре из Беларуси смогут соревноваться под национальными флагами на Паралимпийских играх 2026 года.

Украина будет бойкотировать церемонию открытия XIV зимних Паралимпийских игр из-за участия в них россиян и белорусов. Об этом говорится в заявлении Паралимпийского комитета Украины в Facebook.

Отмечается, что украинские паралимпийцы и Национальный паралимпийский комитет Украины возмущены решением Международного паралимпийского комитета предоставить возможность 6 российским субъектам паралимпийского спорта и 4 представителям белорусского паралимпийского спорта участвовать в XIV зимних Паралимпийских играх.

"Ни Россия, ни Беларусь не прошли квалификационный процесс, чтобы получить лицензии на участие в Паралимпиаде в Милано-Кортина. Причем это произошло в соответствии с тем статусом российского и белорусского паралимпийских комитетов, который они получили как страны, осуществляющие ужасную военную агрессию на территории Украины", - отмечается в заявлении.

Видео дня

Отмечается, что многие страны мира обращались за получением дополнительных слотов для участия своих молодых спортсменов и для начала развития зимних паралимпийских видов спорта в своих странах, но МПК принял решение предоставить наибольшее количество слотов именно России.

Национальный паралимпийский комитет Украины констатирует этот факт как продолжение системной политики лояльности со стороны МПК по отношению к стране, которая сегодня стала военной угрозой практически для всех стран Европы, отмечается в заявлении.

"Национальный паралимпийский комитет Украины заявляет, что украинская паралимпийская команда и Национальный паралимпийский комитет Украины бойкотируют церемонию открытия XIV зимних Паралимпийских игр и требуют не использовать украинский флаг на церемонии открытия Паралимпиады-2026", - отмечается в заявлении.

В то же время украинские паралимпийцы будут участвовать в соревнованиях на XIV зимних Паралимпийских играх.

Скандал с участием России и Беларуси на Паралимпиаде

17 февраля стало известно, что по решению Международного паралимпийского комитета (МПК), шесть спортсменов из России и четыре из Беларуси смогут соревноваться под национальными флагами на Паралимпийских играх 2026 года, которые пройдут в Милане и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 15 марта.

Представитель комитета Крейг Спенс отметил, что этих спортсменов будут рассматривать так же, как и представителей "любой другой страны". Таким образом, они смогут выступать со своими флагами, носить национальные цвета и, при необходимости, "услышат свой государственный гимн на церемонии награждения".

Комиссар ЕС по вопросам спорта Гленн Микаллеф уже заявил, что не посетит церемонию открытия Паралимпийских игр из-за решения разрешить спортсменам из России и Беларуси поднять их национальные флаги.

Министр молодежи и спорта Украины Матвей Бедный сообщил, что украинские чиновники тоже не поедут на Паралимпиаду в Италию.

Вас также могут заинтересовать новости: