Международный паралимпийский комитет предоставил россиянам шесть квот, а белорусам - четыре.

По решению Международного паралимпийского комитета (МПК), шесть спортсменов из России и четыре из Беларуси смогут соревноваться под национальными флагами на Паралимпийских играх 2026 года, которые пройдут в Милане и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 15 марта, пишет Тribuna.

"Российскому национальному паралимпийскому комитету было предоставлено в общей сложности шесть квот. Белорусскому было предоставлено четыре квоты", – сообщил МПК.

Представитель комитета Крейг Спенс отметил, что этих спортсменов будут рассматривать так же, как и представителей "любой другой страны". Таким образом, они смогут выступать со своими флагами, носить национальные цвета и, при необходимости, "услышат свой государственный гимн на церемонии награждения".

По данным МПК, Россия будет иметь двух представителей в парагорнолыжном спорте (1 мужчина, 1 женщина), двух в паралимпийских гонках (1 мужчина, 1 женщина), двух в парасноуборде (2 мужчины). Беларуси "предоставлено в общей сложности четыре квоты, все – в паралимпийских гонках (1 мужчина и 3 женщины)".

Как пишет издание Deutsche Welle, в России заявляли на участие в паралимпийских соревнованиях горнолыжников Алексея Бугаева и Варвару Ворончихину, лыжников Сергея Синякина, Ивана Голубкова и Анастасию Багиян, а также парасноубордистов Дмитрия Фадеева и Филиппа Шеббо Монзера. От Беларуси на Паралимпиаду поедут лыжники Валентина Бирило, Лидия Лобан, Дарья Федькович и Роман Свириденко.

Завершение международного бана для российских спортсменов

Напомним, что спортивные организации одна за другой возвращают россиян к выступлениям под их национальными флагами. Среди этих организаций Международный Олимпийский комитет, ФИФА, международные спортивные организации дзюдо и таэквондо и другие.

Добавим, что Международный олимпийский комитет допустил к участию в соревнованиях зимней Олимпиады 20 "нейтральных" спортсменов из России и Беларуси. Приглашение МОК приняли 13 российских спортсменов и 7 белорусских.

Где пройдут Паралимпийские игры

Как сообщал УНИАН, итальянские власти решили провести масштабную реконструкцию 2000-летнего римского амфитеатра в Вероне, чтобы сделать его полностью доступным для людей с ограниченными возможностями – именно там планируют провести церемонию открытия зимних Паралимпийских игр 2026 года. Однако планы по обновлению древней арены, которая по возрасту старше знаменитого римского Колизея, столкнулись с критикой.

