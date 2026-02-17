Украинский клуб 'Колос' расторг контракт с футболистом, напавшим на военного ТЦК

Даниил Колесник был нападающим во втором составе команды.

Футбольный клуб "Колос", выступающий в украинской премьер-лиге, расторгает контракт с игроком Даниилом Колесником, который похвастался дракой с военным ТЦК.

Нападающий клуба опубликовал в соцсети видео конфликта с представителями ТЦК. Судя по видео, он решил помешать военным проводить мобилизационные мероприятия. У представителей ТЦК возник конфликт с другим мужчиной. На видео Колесник утверждал, что тот мужчина имеет отсрочку от мобилизации, поскольку является отцом троих детей. Довольно быстро футболист удалил видео, но оно уже разлетелось в сети.

После этого футбольный клуб выступил с заявлением о расторжении контракта со своим нападающим второго состава команды, 24-летним Даниилом Колесником.

"На данный момент футболист отстранен от участия в тренировочном процессе и сегодня он будет уволен из команды "Колос-2", - говорится в заявлении.

В футбольном клубе отметили, что принципиально осуждают "любые проявления насилия и противоправного поведения, независимо от того, против кого оно направлено, а тем более против украинских военных".

В Киевском областном ТЦК и СП также отреагировали на драку, осудив действия футболиста. В сообщении учреждения отмечается, что Колесник "повел себя безответственно и безразлично по отношению к военному, который выполнял свои обязанности".

"Футболист решил, что, поскольку он еще не достиг призывного возраста, то ему все позволено и даже бить военных ТЦК, которые выполняют важные задачи по комплектации войска", - отмечается в сообщении ТЦК.

Спортсмена призвали присоединиться к ВСУ для борьбы с российскими оккупантами с припиской, что "нападающий команды "Колос" вполне подходит для десантно-штурмовых войск".

