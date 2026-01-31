МОК пропихнул 20 российских и белорусских спортсменов на зимнюю Олимпиаду

Олимпиада начнется 4 февраля в Италии. "Нейтральные" спортсмены примут участие в ряде соревнований.

Международный олимпийский комитет (МОК) допустил к участию в соревнованиях зимней Олимпиады 20 "нейтральных" спортсменов, являющихся гражданами РФ и Беларуси.

Список выложила на сайте Комиссия по рассмотрению права на участие индивидуальных нейтральных спортсменов. Так, приглашение МОК приняли 13 российских спортсменов и 7 белорусских.

У россиян на зимней Олимпиаде-2026 будут соревноваться: фигуристы Петр Гуменник и Алисия Петросян, лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева, ски-альпинист Никита Филиппов, шорттрекисты Иван Посашков и Елена Крылова, конькобежки Ксения Коржова и Анастасия Семенова, горнолыжники Семен Ефимов и Юлия Плешкова и саночники Дарья Олесик и Павел Репилов.

Среди белорусов на олимпийские соревнования поедут: фристайлистки Анна Гуськова, Анастасия Андриянова, Анна Деруго, горнолыжница Мария Шканова, конькобежка Марина Зуева, лыжница Анна Королева и фигуристка Виктория Сафонова.

Зимняя Олимпиада-2026

Олимпийские игры-2026 пройдут с 4 по 22 февраля в Милане и Кортини-д'Ампеццо. Более 3500 атлетов будут соревноваться в 16 видах спорта и разыграют 116 комплектов наград. Ски-альпинизм дебютирует в олимпийской программе на Играх-2026 в Италии

26 ноября 2025 года в Греции зажгли олимпийский огонь к зимним Играм-2026. На этот раз огонь зажигали в скромной обстановке. В частности, из-за погодных условий церемония прошла в закрытом помещении в Древней Олимпии, где и зажгли факел зимних Олимпийских игр 2026 года.

6 января Министерство молодежи и спорта Украины сообщило, что наши спортсмены получили 20 лицензий в пяти видах спорта.

