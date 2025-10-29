Украинские спортсмены готовятся к соревнованиям настолько, насколько это позволяет война, и некоторые - за рубежом.

Российских и беларуских спортсменов допустили к участию в зимней Олимпиаде 2026 года в Италии. Украинские атлеты уже имеют четкие инструкции относительно того, как им следует вести себя, если на турнире они пересекутся с представителями РФ и Беларуси. Об этом в комментарии УНИАН сказал Вадим Гутцайт, президент Национального олимпийского комитета Украины.

Отвечая на вопрос о самых больших вызовах для Украины на предстоящих зимних Олимпийских играх, он отметил, что "для всех украинцев есть один вызов - это война".

"Спортсмены готовятся, как возможно на сегодняшний день готовиться внутри страны во время воздушных тревог, во время ракет и бомб. Поэтому сложно, но не сложнее, чем всем украинцам, которые живут в Украине", - сказал президент НОК и добавил, что спортсмены по некоторым видам спорта тренируются за рубежом.

Гутцайт также напомнил, что российские и белорусские спортсмены будут участвовать в Олимпиаде только в нейтральном статусе.

"Их будет немного. Потому что хоккей вообще не допускают, в санках - вообще не допускают, в биатлоне - вообще не допускают. То есть их будет очень ограниченное количество", - сказал он.

Также на вопрос о том, имеют ли украинские спортсмены какие-то указания относительно того, как вести себя в случае встречи с российскими и белорусскими спортсменами, президент НОК отметил, что "это все отработано еще с летней Олимпиады".

"То есть мы не здороваемся, мы не жмем руки, мы не стоим на пьедестале вместе, мы не общаемся. То есть все это уже отработано и уже доведено до команд, и все спортсмены осведомлены", - сказал Гутцайт.

Кроме того, на уточнение, готовы ли украинские спортсмены к таким встречам психологически, он отметил, что "нам нужно быть готовыми, чтобы выступать на Олимпиаде, презентовать Украину и побеждать". "Поэтому не нужно обращать внимание на этих атлетов", - подчеркнул президент НОК.

Украина на зимней Олимпиаде

Как сообщалось, ранее сборная Украины по фигурному катанию утвердила состав команды, которая примет участие в олимпийских квалификационных соревнованиях, где будут разыгрываться лицензии на зимние Олимпийские игры.

Отмечалось, что Украина будет представлена в трех из четырех видов спорта - кроме женского катания. Федерация фигурного катания Украины отказалась от заявки спортсменки на этот турнир.

На челленджере Lombardia Trophy в Бергамо ни София Григоренко, ни Таисия Спесивцева, которые боролись между собой за попадание в состав, не выполнили технический минимум на чемпионат Европы.

Так, Украина впервые за 16 лет и в целом второй раз в истории не будет соревноваться на Олимпиаде в этой дисциплине. Олимпийские игры-2010 в Ванкувере стали первыми, на которые наши спортсменки не отобрались в женском катании.

