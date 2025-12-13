Через неделю ему исполнилось бы 38 лет.

В возрасте 37 лет умер украинский боксер Богдан Процишин.

Об этом сообщили на странице Федерации бокса Украины в Facebook. Причины и обстоятельства смерти бойца не раскрываются.

"Он выступал на профессиональном уровне, имел звание мастера спорта по боксу и участвовал в боксерском шоу "Ты чемпион". У него осталась жена и двое сыновей", – рассказали в Федерации бокса Украины.

20 декабря ему исполнилось бы 38 лет. Процишин выступал в первой средней весовой категории.

Он провел более 20 профессиональных поединков. Он одержал 8 побед, три из которых нокаутом. 14 боев завершились поражением.

1 декабря стало известно о смерти легендарного футболиста Владимира Мунтяна. Он семь раз становился чемпионом СССР, выигрывал Кубок Кубков и Суперкубок УЕФА. Всю жизнь он посвятил киевскому "Динамо". Спортсмен отошел в вечность на 80 году жизни после продолжительной болезни.

15 ноября умер бывший полузащитник сборной Украины по футболу Андрей Полунин. Ему было всего 54 года. Профессиональную карьеру Полунин завершил в 2004 году. Он также выступал за сборную Украины по футболу в 1992-1995 годах. Он сыграл 9 матчей и отметился одним голом.

