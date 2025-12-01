Легендарный футболист семь раз становился чемпионом СССР, выигрывал Кубок Кубков и Суперкубок УЕФА, оставив неизгладимый след в истории киевского "Динамо" и украинского футбола.

1 декабря на 80-м году жизни после продолжительной болезни ушел из жизни выдающийся футболист киевского "Динамо" Владимир Мунтян, сообщает пресс-служба клуба.

Президент клуба Игорь Суркис выразил глубокие соболезнования:

"С глубокой печалью и тяжелым сердцем воспринял известие об уходе из жизни легенды нашего клуба Владимира Мунтяна. Владимир Федорович всю свою жизнь посвятил футболу и нашему "Динамо", оставив после себя неизгладимый след в сердцах болельщиков, коллег и молодых футболистов. Его мастерство на поле, преданность команде и безграничная любовь к игре вдохновляли не одно поколение".

Суркис подчеркнул, что Мунтян не только одерживал победы, но и воспитывал новых чемпионов, передавая опыт, мудрость и жажду побед. Его имя стало синонимом успеха и величия "Динамо".

"Выражаю искренние соболезнования семье, близким, друзьям и всем, кто знал и любил Владимира Федоровича. Светлая память о нем навсегда останется в наших сердцах", - добавил Суркис.

Владимир Мунтян - чем известен легендарный футболист

Владимир Мунтян - один из величайших футболистов в истории Украины, который всю жизнь посвятил киевскому "Динамо". Он оставляет после себя огромное наследие в украинском футболе и истории киевского "Динамо".

Мунтян в составе киевского клуба семь раз становился чемпионом СССР, дважды выигрывал национальный Кубок, а в 1975 году вместе с "Динамо" получил Кубок Кубков и Суперкубок УЕФА.

Мунтян прославился своей техникой игры, мастерством на поле и преданностью команде, став примером для многих поколений футболистов. Вне игры он активно воспитывал молодых спортсменов, передавая опыт, знания и жажду побед.

