Народицкий регулярно входил в ТОП-200 лучших шахматистов мира.

Американский шахматный гроссмейстер Дэниэл Народицкий неожиданно скончался в возрасте 29 лет. Он был одной из самых узнаваемых фигур в американском шахматном мире и бывшим чемпионом мира среди юниоров, пишет Sky News.

В издании напомнили, что Народицкий уже в 14 лет написал и опубликовал книгу о шахматах, а в последующие годы обучал своих последователей через прямые трансляции на Twitch и YouTube. Также он был главным тренером в Шарлоттском шахматном центре в Северной Каролине. Отмечается, что причина смерти шахматиста не разглашается.

"Дэниэл был талантливым шахматистом, комментатором и педагогом, а также любимым членом шахматного сообщества, которого восхищали и уважали поклонники и игроки со всего мира. Он был также любящим сыном и братом, а для многих - верным другом... Давайте вспомним Дэниэла за его страсть и любовь к шахматам, а также за радость и вдохновение, которые он дарил нам всем каждый день", - говорится в заявлении Шарлоттского шахматного центра.

В издании добавили, что Народицкий регулярно входил в ТОП-200 лучших шахматистов мира по традиционным шахматам. Также он преуспел в блиц-шахматах.

Другие профессиональные шахматисты отдали дань уважения Народицкому и выразили соболезнования. В частности, гроссмейстер Хикару Накамура заявил, что он подавлен. Он охарактеризовал смерть Народицкого как "огромную утрату для мира шахмат".

"Покойся с миром, мой дорогой друг Дэниэл Народицкий, я до сих пор не могу в это поверить", - написал украинский шахматист Александр Бортник на своей странице в соцсети X.

Отметим, что Народицкий имеет украинские корни. Его отец Владимир иммигрировал с Украины в США еще во времена СССР.

