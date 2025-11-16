Еще вчера, 15 ноября, Полунин играл в футбол.

15 ноября умер бывший полузащитник сборной Украины по футболу Андрей Полунин. Ему было 54 года.

Трагическое событие произошло после матча ветеранов в Луцке, в котором Полунин участвовал, сообщила пресс-служба футбольного клуба "Металлист 1925". "Еще вчера, 15 ноября, именитый хавбек играл в благотворительном матче легенд в поддержку ВСУ, который организовали в Луцке", - говорится в сообщении.

Напомним, с января этого года Полунин работал в должности шеф-скаута "Металлиста 1925".

Кто такой Полунин

Полунин был воспитанником днепровского футбола, в 1990-1996 годах провел более 150 матчей за "Днепр", с которым становился серебряным и бронзовым призером чемпионата Украины.

Позже выступал за киевский ЦСКА, "Кривбасс", "Карпаты". С 1998 года играл в Германии сначала за Нюрнберг, затем за "Санкт-Паули" и "Рот-Вайсс".

После возвращения в Украину снова выступал за "Днепр" и "Кривбасс".

Карьеру Полунин завершил в 2004 году.

В 1992-1995 годах Полунин сыграл 9 матчей за национальную сборную Украины и забил один гол.

