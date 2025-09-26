Бускетса считают одним из лучших опорных полузащитников в истории футбола.

Легендарный полузащитник сборной Испании и "Барселоны" Серхио Бускетс завершит карьеру по окончании сезона MLS-2025.

"Я чувствую, что пришло время попрощаться с карьерой профессионального футболиста. Почти 20 лет я наслаждался этой невероятной историей, о которой всегда мечтал", — сказал 37-летний Бускетс в Instagram.

Он заявил, что уйдет из футбола после завершения своего первоначального контракта с "Интер Майами".

Видео дня

"Я ухожу на пенсию очень счастливым, гордым, довольным и, прежде всего, благодарным... Большое спасибо всем, увидимся скоро"

В своем обращении Бускетс поблагодарил "Барселону", с которой провел 16 лет карьеры, а также Также он поблагодарил сборную Испании, отметив, что для него было честью представлять страну на международном уровне.

Легендарный полузащитник

Как пишет Reuters, Бускетс, которого по праву считают одним из лучших опорных полузащитников в истории футбола, провёл в "Барселоне" в общей сложности 18 лет, дебютировав в 2008 году за основной состав. Он провёл более 700 матчей за "Барселону", выиграв девять титулов Ла Лиги и три Лиги чемпионов

Он сыграл 143 матча за национальную сборную и был в составе команды, выигравшей чемпионат мира 2010 года в ЮАР и чемпионат Европы два года спустя в Польше и Украине.

В 2023 году перешёл в "Майами", где воссоединился с бывшими одноклубниками Лионелем Месси, Жорди Альбой и Луисом Суаресом. Это помогло клубу получить Кубок лиг в 2023-м и Supporters' Shield в 2024 году.

Новости футбола

УЕФА намерен дисквалифицировать Израиль, запретив ему участие в европейских футбольных чемпионатах из-за войны в секторе Газа.

Также ранее стало известно, что президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко рассматривает вариант с назначением Олега Лужного в случае ухода Сергея Реброва с поста главного тренера национальной сборной.

Вас также могут заинтересовать новости: