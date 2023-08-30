Жорди Альба со сборной Испании выиграл Евро-2012 и Лигу наций-2023.

Выдающийся экс-футболист "Барселоны" Жорди Альба, который этим летом перешел в американский "Интер Майами", принял решение завершить карьеру в национальной сборной Испании.

Как сообщает издание Marca, 34-летний защитник еще несколько недель назад сообщил о своем решении главному тренеру национальной команды Луису де ла Фуэнте.

Альба считает, что его цикл завершился и решил завершить международную карьеру в качестве победителя Лиги наций. Теперь опытный футболист полностью сосредоточится на выступлениях за "Интер Майами".

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Жорди Альба дебютировал в составе сборной Испании в 2011 году. На счету левого защитника 93 игры в составе "Фурии Рохи", в которых он забил 9 голов.

Со сборной Испании Жорди становился чемпионом Европы-2012, а также в качестве капитана сборной выиграл Лигу наций-2023.

Добавим, что сборная Испании с тремя очками занимает четвертое место в группе А квалификации Евро-2024. В следующем матче команда Луиса де ла Фуэнте сыграет против Грузии 8 сентября.

Напомним, Жорди Альба играет в "Интер Майами" вместе с украинцем Сергеем Кривцовым, аргентинцем Лионелем Месси и еще одним легендарным испанцем - Серхио Бускетсом. Ранее их команда завоевала первый трофей в клубной истории, став победителем Кубка лиг-2023. Кроме того, "Интеру Майами" удалось пробиться в финал Открытого Кубка США по футболу.

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