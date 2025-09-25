При этом футбольные чиновники ссылаются на то, что Россию выгнали в 2022 году за вторжение в Украину.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) намерен дисквалифицировать Израиль, запретив ему участие в европейских футбольных чемпионатах. Все из-за войны в секторе Газа, где действия Израиля Комиссия ООН квалифицировала как геноцид. Об этом пишет The Times.

Источники издания в УЕФА сообщили, что решение о дисквалификации Израиля должны принять на следующей неделе, большинство членов исполнительного комитета, как считается, поддерживают эту идею. Сторонники отстранения израильтян от участия в европейских чемпионатах ссылаются на недавний опыт с Россией, которую отстранили от европейских соревнований после полномасштабного вторжения в Украину.

Как отмечает The Times, ранее некоторые европейские клубы уже начали спрашивать у УЕФА, можно ли как-то избежать поединков с израильскими командами.

Вероятный бан израильтян в европейском футболе станет большой проблемой уже для Всемирной федерации футбола (ФИФА), говорится в публикации. Президент организации Джанни Инфантино имеет хорошие отношения с президентом США Трампом, которого, наверняка, разозлит возможная дисквалификация сборной Израиля накануне Чемпионата мира по футболу, который пройдет в следующем году в США, Мексике и Канаде.

Ранее на этой неделе Управление ООН по правам человека прямо призвало ФИФА и УЕФА "отстранить сборную Израиля от международного футбола как необходимый ответ на проблему геноцида, продолжающегося на оккупированной палестинской территории".

"Национальные команды, представляющие государства, которые совершают массовые нарушения прав человека, могут и должны быть отстранены, как это случалось в прошлом", - говорилось в заявлении.

Израилю грозят санкции из-за войны в Газе

Как писал УНИАН, в середине сентября израильская армия начала наземную операцию с целью установить полный контроль над городом Газа в Палестине и окончательно уничтожить террористическое движение ХАМАС. На этом фоне в Европейском союзе заявили, что начинают официально обсуждать возможность введения санкций против Израиля из-за слишком неизбирательных действий израильских военных и в целом из-за жесткой политики государства в отношении палестинской автономии.

Международный уголовный суд, который в свое время выдал ордер на арест Путина, в ноябре прошлого года выдал такие же ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и экс-министра обороны Йоава Галланта, обвинив их в "военных преступлениях". В августе этого года администрация Дональда Трампа ввела санкции против Международного уголовного суда из-за этих ордеров.

