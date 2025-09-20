Катар требует исключить страну и ее клубы из всех футбольных соревнований.

Европейская футбольная федерация УЕФА может проголосовать в ближайший вторник за исключение израильской сборной и команд из международных соревнований по представлению Катара. Решение будет принято именно в то время, когда страна будет отмечать традиционный праздник Рош ха-Шана, еврейский новый год. Об этом пишет Israel Hayom.

Сейчас среди 20 стран, имеющих право голоса, подавляющее большинство выступает за исключение Израиля. Лишь две-три страны остаются на его стороне.

Издание сообщает, что за кулисами идет борьба, чтобы не допустить вынесения этого вопроса на голосование, однако давление со стороны Катара усиливается, и они привлекают все рычаги для исключения Израиля.

Сообщается, что катарцы стремятся вынести на голосование исключение Израиля уже в ближайший вторник на заседании руководства УЕФА, и в течение последней недели работают на всех фронтах, чтобы набрать большинство.

Если голосование состоится, говорит Israel Hayom, история израильского футбола в Европе на ближайшее время закончится. В среду, после окончания Рош Ха-Шана, "Маккаби" Тель-Авив должен начать свой путь в Лиге Европы на выезде против греческого "ПАОК" из города Салоники.

Противостояние Израиля и Катара: ситуация напряженная

Напомним, ранее в сентябре израильские военные нанесли удары по столице Катара, Дохе. По сообщениям Армии обороны Израиля, ЦАХАЛ провел точечный удар по высшему руководству палестинской организации ХАМАС.

Канал Al Hadath отметил, что "зеленый свет" операция получила лично от президента США Дональда Трампа.

Месяц назад Армия Израиля начала наступление на город Газа, что вызвало решительное осуждение ряда стран, в частности Катара.

