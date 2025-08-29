Одним из соперников "горняков" станет клуб "Хамрун Спартанс", который недавно уступил "Динамо" в отборе к Лиге чемпионов.

Стали известны соперники украинских клубов "Динамо Киев" и "Шахтер" в основном этапе Лиги конференций УЕФА сезона 2025/26 годов. Результаты стали известны во время трансляции жеребьевки.

"Шахтер" получил не самый сильный состав соперников. Одним из соперников "горняков" станет клуб "Хамрун Спартанс", который недавно уступил "Динамо" в отборе к Лиге чемпионов.

Киевской команде придется сыграть, в частности, с сильными клубами из Британии и Италии.

Видео дня

Соперники "Динамо":

"Кристал Пэлас" (дома);

"Фиорентина" (в гостях);

"Зрински" (дома);

"Омония" (в гостях);

"Ноа" (дома);

"Самсунпор" (в гостях);

Соперники "Шахтера":

"Легия" (дома);

"Шемрок Роверс" (в гостях);

"Риека" (дома);

"Абердин" (в гостях);

"Брейдаблик" (дома);

"Хамрун Спартанс" (в гостях).

Известно, что старт группового раунда Лиги конференций состоится 2 октября.

Другие новости футбола

Ранее главный тренер национальной сборной Украины по футболу Сергей Ребров определился со списком футболистов, которые будут готовиться к стартовым поединкам отборочного цикла к Чемпионату мира.

Основной состав сборной Украины выглядит следующим образом:

Вратари: Андрей Лунин ("Реал" Мадрид, Испания), Анатолий Трубин ("Бенфика" Лиссабон, Португалия), Дмитрий Ризнык ("Шахтер" Донецк).

Защитники: Илья Забарный ("ПариСен-Жермен" Париж, Франция), Александр Сваток ("Остин", США), Валерий Бондарь, Николай Матвиенко, Ефим Конопля (все - "Шахтер" Донецк), Тарас Михавко, Александр Тымчик (оба - "Динамо" Киев), Виталий Миколенко ("Эвертон" Ливерпуль, Англия).

Полузащитники: Александр Зинченко ("Арсенал" Лондон, Англия), Егор Ярмолюк ("Брентфорд", Англия), Иван Калюжный ("Металлист 1925" Харьков), Николай Шапаренко ("Динамо" Киев), Олег Очеретько, Георгий Судаков, Артем Бондаренко (все - "Шахтер" Донецк), Алексей Гуцуляк, Александр Назаренко (оба - "Полесье" Житомир), Виктор Цыганков ("Жирона", Испания), Александр Зубков ("Трабзонспор" Трабзон, Турция).

Нападающие: Роман Яремчук ("Олимпиакос" Пирей, Греция), Артем Довбик ("Рома" Рим, Италия), Владислав Ванат ("Динамо" Киев).

Кроме того, Sport.es писало, что игрок сборной Украины по футболу и ФК "Динамо" Владислав Ванат уже скоро может перейти в другой клуб. Одним из наиболее вероятных вариантов трансфера является испанская команда "Жирона".

Вас также могут заинтересовать новости: