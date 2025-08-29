Стали известны соперники украинских клубов "Динамо Киев" и "Шахтер" в основном этапе Лиги конференций УЕФА сезона 2025/26 годов. Результаты стали известны во время трансляции жеребьевки.
"Шахтер" получил не самый сильный состав соперников. Одним из соперников "горняков" станет клуб "Хамрун Спартанс", который недавно уступил "Динамо" в отборе к Лиге чемпионов.
Киевской команде придется сыграть, в частности, с сильными клубами из Британии и Италии.
Соперники "Динамо":
- "Кристал Пэлас" (дома);
- "Фиорентина" (в гостях);
- "Зрински" (дома);
- "Омония" (в гостях);
- "Ноа" (дома);
- "Самсунпор" (в гостях);
Соперники "Шахтера":
- "Легия" (дома);
- "Шемрок Роверс" (в гостях);
- "Риека" (дома);
- "Абердин" (в гостях);
- "Брейдаблик" (дома);
- "Хамрун Спартанс" (в гостях).
Известно, что старт группового раунда Лиги конференций состоится 2 октября.
Другие новости футбола
Ранее главный тренер национальной сборной Украины по футболу Сергей Ребров определился со списком футболистов, которые будут готовиться к стартовым поединкам отборочного цикла к Чемпионату мира.
Основной состав сборной Украины выглядит следующим образом:
- Вратари: Андрей Лунин ("Реал" Мадрид, Испания), Анатолий Трубин ("Бенфика" Лиссабон, Португалия), Дмитрий Ризнык ("Шахтер" Донецк).
- Защитники: Илья Забарный ("ПариСен-Жермен" Париж, Франция), Александр Сваток ("Остин", США), Валерий Бондарь, Николай Матвиенко, Ефим Конопля (все - "Шахтер" Донецк), Тарас Михавко, Александр Тымчик (оба - "Динамо" Киев), Виталий Миколенко ("Эвертон" Ливерпуль, Англия).
- Полузащитники: Александр Зинченко ("Арсенал" Лондон, Англия), Егор Ярмолюк ("Брентфорд", Англия), Иван Калюжный ("Металлист 1925" Харьков), Николай Шапаренко ("Динамо" Киев), Олег Очеретько, Георгий Судаков, Артем Бондаренко (все - "Шахтер" Донецк), Алексей Гуцуляк, Александр Назаренко (оба - "Полесье" Житомир), Виктор Цыганков ("Жирона", Испания), Александр Зубков ("Трабзонспор" Трабзон, Турция).
- Нападающие: Роман Яремчук ("Олимпиакос" Пирей, Греция), Артем Довбик ("Рома" Рим, Италия), Владислав Ванат ("Динамо" Киев).
Кроме того, Sport.es писало, что игрок сборной Украины по футболу и ФК "Динамо" Владислав Ванат уже скоро может перейти в другой клуб. Одним из наиболее вероятных вариантов трансфера является испанская команда "Жирона".