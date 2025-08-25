По информации журналистов, стоимость игрока составляет 15 млн евро.

Игрок сборной Украины по футболу и ФК "Динамо" Владислав Ванат может перейти в другой клуб во время летнего трансферного окна. Об этом пишет Sport.es.

В издании отметили, что футболист может перейти в испанскую команду "Жирона", ведь подписание украинского нападающего Артема Довбика было выгодной сделкой.

По информации СМИ, Ванат оказался открытым к переходу в Ла-Лигу (профессиональный футбольный турнир клубов из самого высокого уровня системы футбольных лиг Испании - УНИАН). Поэтому, как пишут журналисты, сделка может быть заключена в ближайшее время.

""Жирона" уже связалась с "Динамо" относительно украинского нападающего, который рассматривает этот трансфер как окончательную возможность продемонстрировать весь свой талант в топ-лиге Европы. Несмотря на то, что по данным "Transfermarkt" его стоимость составляет 15 миллионов евро, каталонский клуб готов предложить около 10 миллионов евро плюс процент от будущей продажи, чтобы получить все права на игрока. Такая формула может удовлетворить украинскую команду", - объяснили в издании.

Известно, что Ванат является воспитанником "Динамо", контракт с клубом завершается 30 июня 2027 года.

Кроме того, украинский игрок два года подряд становился лучшим бомбардиром чемпионата Украины. В этом сезоне спортсмен провел семь матчей, в которых забил три гола и сделал две голевые передачи.

