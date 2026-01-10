Киевское 'Динамо' почтило память Леонида Кравчука

В субботу утром ФК "Динамо" (Киев) почтил память первого президента Украины Леонида Кравчука.

К его могиле на Байковом кладбище были возложены корзины с цветами от ФК "Динамо", президента клуба Игоря Суркиса и почетного члена УЕФА Григория Суркиса, сообщает официальный сайт столичного клуба.

"10 января 1934 года родился выдающийся политик, первый Президент нашего государства Леонид Макарович Кравчук, с чьим именем неразрывно связаны события переломной эпохи обретения Украиной независимости, построения демократического общества, утверждения страны как полноценного члена международного сообщества. В этот день ему исполнилось бы 92 года", - отмечается в публикации.

В "Динамо" добавили, что на протяжении многих лет Кравчук был главой попечительского совета "Динамо" и искренним другом клуба, его преданным сторонником:

"Хорошая память и воспоминания о нем продолжают жить в наших сердцах".

