Руководство его нынешнего клуба также согласилось отпустить украинца.

Украинский нападающий Артем Довбик согласился сменить один итальянский клуб на другой еще в летнее трансферное окно.

Как пишет RomaPress, футболист согласился на переход из Ромы в Наполи. Боссы римского клуба не против этого трансфера. Однако переход украинца зависит от Наполи.

Дело в том, что действующие чемпионы Италии ищут замену Ромелу Лукаку, который надолго выбыл из-за травмы. Приоритетный вариант неаполитанцев - форвард Манчестер Юнайтед Расмус Хойлунд. Если руководство Наполи не сумеет его подписать, то сосредоточится на переходе Довбика.

В Наполи готовы потратить на годичную аренду с опцией выкупа украинца до 6 млн евро, однако руководство Ромы предпочитает полноценный трансфер.

Напомним, Довбик перешел в Рому прошлым летом из Жироны за 30,5 млн евро. За сезон в Роме украинский нападающий отыграл 45 матчей, забил 17 голов и сделал 4 голевые передачи.

