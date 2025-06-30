При содействии Роналду специалист покинет команду.

Самый титулованный футбольный клуб Саудовской Аравии "Аль-Наср" продожил контракт с португальским нападающим Криштиану Роналду.

Новое соглашение с футболистом рассчитано на два сезона, пишет Sport.ца. Но, по данным СМИ, перед тем, как продлить контракт с клубом, Роналду выставил условие. По его мнению, должны быть большие изменения для достижения результатов и трофеев.

Роналду был не в восторге от работы легендарного игрока "Реала" Фернандо Йерро, который занимал должность спортивного директора. И по требованию Роналду испанец уже вскоре будет уволен.

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Йерро назначили спортивным директором клуба год назад.

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Ранее Криштиану Роналду отреагировал на дебют сына за сборную Португалии по футболу. 14-летний игрок дебютировал со скамейки запасных за сборную страны до 15 лет. Роналду написал: "Поздравляю с дебютом от @selecaoportugal, сынок. Очень горжусь тобой!".

В конце мая стало известно, что Роналду стал лучшим бомбардиром чемпионата Саудовской Аравии. Португальский футболист снова смог обойти всех, хотя его клуб занял третье место в турнирной таблице, набрав 70 очков.

А голкипер Бен Фостер, который играл с Роналду, рассказал, каким на самом деле был футболист. "Он был просто одним из парней, но он был трудягой, и он очень редко сидел, болтал или хорошо проводил время", - рассказал Фостер.

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