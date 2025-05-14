14-летний игрок дебютировал со скамейки запасных за сборную страны до 15 лет.

У Криштиану Роналду написал поздравительное сообщение своему сыну после того, как подросток впервые вышел на международную арену за сборную Португалии по футболу.

Как отмечает Mirror, 14-летний игрок дебютировал со скамейки запасных за сборную страны до 15 лет на международном турнире имени Влатко Марковича в Хорватии.

Криштиану Роналду-младший смог блеснуть талантом перед скаутом "Манчестер Юнайтед" после выхода на поле против Японии. Восходящая звезда футбола вышел на поле во втором тайме (на 54 минуте) и надел футболку под номером 7, в которой играл отец мальчика.

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Роналду написал: "Поздравляю с дебютом от @selecaoportugal, сынок. Очень горжусь тобой!".

Криштиану роналду: новости

Роналду-старший сыграл 219 матчей за свою международную карьеру. Сейчас он играет за "Аль-Наср". Однако будущее звезды футбола не так уж безоблачно. Будущее Роналду в этой команде кажется неясным после того, как переговоры о продлении контракта были "отложены".

Ведущий экс-игрок "Ювентуса" и "Манчестер Юнайтед" собирался подписать новый двухлетний контракт, но не слишком удачный год в клубе, похоже, вызвал некоторые сомнения.

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