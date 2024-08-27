По словам футболиста, пока он не думал о тренерской карьере.

Всемирно известный футболист Криштиану Роналду заявил, что планирует завершить карьеру в нынешнем клубе "Аль-Наср", однако, скорее всего, это произойдет через два-три года. Об этом он сказал в интервью португальскому телеканалу NOW, передает The Independent.

В частности спортсмен развеял все надежды на возвращение в свой первый клуб "Спортинг (Лиссабон)". По его словам, он намерен оставаться в Саудовской Аравии до окончания карьеры.

"Я не знаю, уйду ли на пенсию скоро, через два или три года, но, вероятно, я уйду на пенсию здесь, в "Аль-Наср". Я очень счастлив в этом клубе, мне хорошо и в этой стране. Я счастлив играть в Саудовской Аравии и хочу продолжать", - заметил Роналду. Видео дня

В издании напомнили, что футболист перешел в саудовскую профессиональную лигу в декабре 2022 года после своего ухода из "Манчестер Юнайтед". Легенда футбола начал все матчи сборной Португалии на Евро-2024, где ей удалось дойти до четвертьфинала, однако затем команда проиграла Франции по серии пенальти.

Роналду отметил, что планирует продолжать играть за свою страну, а также надеется принять участие в предстоящих матчах Лиги наций против Хорватии и Польши.

"Когда я покину сборную, я никому не скажу об этом заранее, и это будет очень спонтанное решение с моей стороны, но также очень хорошо продуманное. Сейчас я хочу иметь возможность помочь сборной в будущих матчах. Впереди у нас Лига наций, и я бы очень хотел сыграть", - отметил бывший форвард мадридского "Реала".

В то же время футболист, у которого на счету 898 голов в карьере, отметил, что не имеет желания заниматься менеджментом, когда повесит бутсы на гвоздь (это будет означать завершение футбольной карьеры - УНИАН).

"На данный момент я не думаю о том, чтобы быть тренером первой команды или любой другой команды. Это даже не приходит мне в голову, я никогда об этом не думал. Я не вижу своего будущего в этом. Я вижу себя в других вещах вне футбола, но только Бог знает, что ждет меня в будущем, - подчеркнул он.

Футбол - последние новости

Как писал УНИАН, киевское "Динамо" проиграло автрийскому клубу "Зальцбург" в первом матче решающего квалификационного раунда Лиги чемпионов со счетом 0:2. Известно, что матч проходил на "Люблин Арене".

Также сообщалось, что мадридский "Реал" стал обладателем Суперкубка УЕФА по футболу. Матч между испанским "Реалом" и итальянской "Аталантой" состоялся на стадионе "Народовы" (Варшава, Польша) и завершился со счетом 2:0 в пользу мадридского клуба. "Реал" завладел инициативой с первых минут.

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