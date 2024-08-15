Эффектным голом отметился Килиан Мбаппе.

В среду, 14 августа 2024 года, состоялся матч за Суперкубок УЕФА между испанским "Реалом" и итальянской "Аталантой".

Матч состоялся на стадионе "Народовы" (Варшава, Польша) и завершился со счетом 2:0 в пользу мадридского клуба. "Реал" завладел инициативой с первых минут.

Счет матча открылся на 59 минуте, когда мяч в ворота "Аталанты" отправил Винисиус. Уже на 68 минуте Килиан Мбапе эффектно попал в правую девятку, забив свой первый гол за "Реал".

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Стоит отметить, что украинский вратарь Андрей Лунин весь матч провел на скамейке запасных.

Составы команд выглядели так:

"Реал": Куртуа – Карвахаль (Васкес, 89), Рюдигер, Милитао, Менди – Тчуамени, Вальверде, Беллингем (Себальос, 89) – Родриго (Модрич, 77), Мбаппе (Диас, 83), Винисиус (Гюлер, 89).

Запас: Лунин, Фран, Камавинга, Эндрик, Вальехо, Фран Гарси, Рамон.

"Аталанта": Муссо – Джимшити, Хин (Палестра, 90), Колашинац (Баккер, 71) – Дзаппакоста (Годфри, 62), де Рон, Пашалич (Манцони, 90), Эдерсон, Руджери – де Кетеларе (Ретеги, 62), Лукман.

Запас: Карнессеки, Росси, Сулемана, Касса, Коми, Торнаги, Вавассори.

Другие новости футбола

13 августа футбольный клуб "Динамо" победил шотландский "Рейнджерс" в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Игра состоялась на стадионе "Хэмпден Парк" в Глазго. Встреча завершилась со счетом 2:0. Первый гол на 82-й минуте забил Александр Пихаленок, уже через две минуты в ворота попал Назар Волошин.

Тем временем сборная Испании стала победителем мужского футбольного турнира Олимпиады-2024 в Париже. В финальном матче они одолели французскую команду.

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