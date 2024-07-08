Стоимость самого дорогого состава составляет примерно 1,38 миллиарда евро.

Ни для кого не секрет, что футболисты имеют огромные зарплаты, а стоимость их контрактов впечатляет.

Известное испанское издание Marca обнародовало рейтинг футбольных клубов, которые имеют самые дорогие составы спортсменов в мире. Лидером оказался чемпион АПЛ "Манчестер Сити". Стоимость его состава составляет примерно 1,38 миллиарда евро. С небольшим отрывом за ним следуют мадридский "Реал" (1,28 миллиарда евро).

"Команду "Реала" возглавляют трое игроков, которые оценивают в 180 миллионов евро, два фаворита на выигрыш "Золотого мяча" и Килиан Мбаппе. Кроме того, у них всего 7 игроков на сумму 100 и более миллионов евро. Со своей стороны, "Манчестер Сити" имеет только трех игроков, стоимость которых превышает 100 миллионов евро", - отмечает издание.

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Наибольшая разница между обоими клубами заключается в оборонительной линии в пользу "Манчестер Сити". В то же время "стоимость" ворот и полузащиты "Реала" экономически лучше оценивается. В целом соотношение выглядит так:

Ворота - 53 млн ("Реал) / 44,2 млн ("Манчестер Сити");

Оборона 165,5 млн ("Реал)/ 403 млн. ("Манчестер Сити");

Среднее поле - 589,5 млн ("Реал)/ 366 млн ("Манчестер Сити");

Передняя часть - 472,8 млн / 570 млн ("Манчестер Сити").

Лондонский "Арсенал" занял третье место в топе (1,18 миллиарда евро). Остальные строчки рейтинга заняли:

"Челси" - €1,08 млрд;

"ПСЖ" - €948,2 млн;

"Бавария" - €934,15 млн;

"Ливерпуль" - €931,3 млн;

"Барселона" - €860 млн;

"Тоттенхэм" - €818,5 млн;

"Манчестер Юнайтед" - €741,15 млн.

Как сообщал УНИАН, в субботу, 6 июля, определился окончательный состав полуфинальных пар футбольного Евро-2024. Последнюю путевку в "финал четырех" в Берлине разыграли сборные Нидерландов и Турции.

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